Het Voetstuk: Geen Hallo Jumbo maar Au Revoir Jumbo is motto Tour de France

Stoofpotje NAC volgens traditie pas laat op smaak

10:38 Tegen Cambuur (1-0-zege) en NEC (1-0-zege) had een gelijkspel de verhouding meer recht aangedaan, in Oss (0-1) kreeg NAC in de blessuretijd loon naar werken. In Eindhoven lijkt het kwartje lange tijd wél de verkeerde kant op te vallen, totdat Roger Riera op het nippertje een nederlaag afwendt. Het geeft eens te meer aan hoe klein de verschillen zijn in de eerste divisie.