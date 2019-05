Het voetbalinstinct van Alexander-Arnold (en Idrissi en Robben)

Waar Alexander-Arnold eerst wegliep van de cornervlag, keek hij nog één keer het veld in om zichzelf razendsnel om te draaien en in een vloeiende beweging de hoekschop te nemen. Hard, recht op Origi af, die zijn voet er alleen maar tegenaan hoefde te zetten. 4-0.



Ingestudeerd of voetbalinstict? Dat laatste dus. Dat vertelde de Engelsman zelf na afloop, tot tranen geroerd na de sensationele comeback van Liverpool tegen FC Barcelona (4-0). ,,Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon instinctief was. Het was gewoon één van die momenten dat je de kans ziet. Hij ging misschien wat snel op Origi af, maar hij is een topspeler”, aldus de rechtsback die dit Premier League-seizoen al veertien assists gaf. Zijn trainer Jürgen Klopp was lovend. ,,We weten allemaal dat je wat geluk of een geniaal moment nodig heb in zulke situaties”, aldus de Duitser. ,,Zoals Alexander-Arnold. Ik zag de bal in het net liggen en ik wist niet eens wie de hoekschop had genomen, zo snel ging het. Mijn god. Geniaal!”



The Independent berichtte vandaag dat in de wedstrijdanalyse van Liverpool van de heenwedstrijd in Barcelona (3-0) naar voren kwam dat het was opgevallen dat FC Barcelona vaak uit positie loopt omdat er wordt gemekkerd over beslissingen. Daarom zou Klopp in alle geledingen van de club hebben laten vallen dat dáár mogelijkheden liggen. Tot de ballenjongen aan toe, die de bal snel aan Alexander-Arnold gaf zodat die zijn hoekschop zo kon nemen.



Dus ingestudeerd? Nee. Maar in zekere zin voorbedachte rade? Ja. Maar toch valt of staat alles met puur voetbalinstinct, zoals dat ook het geval is bij de volgende drie voorbeelden.