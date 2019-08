Het turbulente tennisleven van Venus Williams

1) Debuut: 31 oktober 1994.

Er waren al kranten over haar vol geschreven. Er was nu toch een getalenteerd tienermeisje in aantocht… Die zou de sport op zijn kop gaan zetten. Met die druk moest Venus Williams, 14 jaar, zien om te gaan, bij haar debuut op 31 oktober 1994 in Oakland. Alle ogen waren op haar gericht, als één van de eerste Afro-Amerikaanse meisjes in het tennis. Williams versloeg haar landgenote Shaun Stafford, nummer 58 van de wereld, in twee sets. In de tweede ronde verloor ze van Arantxa Sanchez Vicario.