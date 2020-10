Het sprookje eindigt in de finale voor Van Duijvenbode

World Grand PrixDirk van Duijvenbode (28) deed de dartswereld afgelopen week versteld staan. Hij schakelde de ene na de andere topper uit bij de World Grand Prix in Coventry, een van de acht Major-toernooien van profbond PDC. Pas in de finale wist Gerwyn The Iceman Price hem een halt toe te roepen (2-5). Met een cheque van 55.000 euro en een geweldige ervaring keert Van Duijvenbode huiswaarts.

Dirk van Duijvenbode was uiterst teleurgesteld over zijn verloren finale, maar kort na de eindstrijd was hij al wel weer in voor een grapje. ,,Ik baal, maar koop allemaal aubergines”, waarmee hij verwees naar zijn baan bij een auberginekwekerij’, die hem na ‘Titan’ nog een bijnaam opleverde: ‘Aubergenius’.

In de finale haalde hij niet zijn topvorm. ,,Ik merkte aan mijn pijlen dat ik zenuwachtig was. Het verschil was ervaring. Ik heb mijn kansen gehad, maar niet benut.”

Toch kan Van Duijvenbode terugkijken op een mooie week in Coventry. ,,Ik ben wel trots dat ik de finale heb gehaald, maar ik zal er nog wel even over blijven nadenken dat ik kansen heb gehad om te winnen. Ik had niet het gevoel dat Gerwyn beter was, maar dat ik te slecht was.”

Roemloos einde

Een jaar geleden leek de dartscarrière van Van Duijvenbode - geboren in Katwijk, opgegroeid in Urk en nu woonachtig in ‘s Gravenzande - nog op een roemloos einde af te koersen. Door slechte resultaten verloor hij zijn ‘Tourcard’, die deelname aan een groot aantal toernooien van profbond PDC garandeert. Maar zo wilde ‘The Titan’ geen afscheid nemen van zijn sport. Nog één keer wilde Van Duijvenbode er helemaal voor gaan.



Drie factoren, zo vertelt hij, hebben ertoe geleid dat hij eerst via Q-School zijn Tourcard heroverde en deze week de finale van de World Grand Prix kon halen. ,,Ik had al een paar jaar last van mijn arm, die verhinderde dat ik lange trainingssessies kon doen. Een osteopaat heeft dat euvel grotendeels verholpen. En ik wilde niet meer naar een toernooi afreizen met de angst dat ik ging verliezen. Want dat was mijn instelling meestal. Ik geloofde niet genoeg in mezelf. Gesprekken met een mental coach hebben me daarbij geholpen. Nu ga ik om te winnen. Darts is een sport die voor best een groot deel tussen je oren zit.”

En de derde factor? ,,Ik heb op mijn werk, bij een auberginekwekerij, kunnen regelen dat ik onder werktijd - onbetaald - kan trainen. Nu begin ik ‘s ochtends met een uurtje gooien, tussen de middag een halfuurtje en later nog een keer een kwartier. Vroege moest ik alles ‘s avonds thuis doen. Nu train ik daar ook nog wel, maar minder. Vindt mijn vriendin ook wel prettig, haha.”

Niet zij, wel goede vriend Alex Hoogerdijk ging met mee in de bubble in Coventry tijdens de World Grand Prix, het toernooi waarbij elke leg niet alleen eindigt met een ‘double’, maar daar ook mee moet beginnen. ,,Alex is de eigenaar van de locatie waar ik met mijn team competitie speel. Ik kan lezen en schrijven met hem.” Verder had de darter nog wat contact met vrienden via het computerspel Call of Duty dat hij op zijn hotelkamer online met hen speelde. ,,Vooral voor de gezelligheid, want ik kan er niet veel van.”

Het zelfvertrouwen van ‘Aubergenius’ is gegroeid, maar de rol van underdog ligt Van Duijvenbode wel, bewees hij de afgelopen week. En helemaal als hij extra geprikkeld wordt. Bijvoorbeeld toen Roland Scholten op tv had beweerd dat hij helemaal geen kans zou hebben tegen Dimitri van den Bergh in de tweede ronde. Wel dus! ,,Ik bewijs graag iemands ongelijk. M’n maten hebben daarom de dag voor de finale alleen maar berichtjes gestuurd met de mededeling dat ik nooit zou kunnen winnen van Gerwyn Price, haha.”



Het hielp niet dit keer. The Iceman deed zijn bijnaam eer aan, hield z’n hoofd koel, en nam - begeleid door zijn befaamde en beruchte oerkreten - rap een 4-1 voorsprong in sets en won met 5-2. Als bijvangst stijgt Price van de derde naar de tweede prijs op de wereldranglijst. Hij is Peter Wright nipt voorbij. En de kwakkelende Van Gerwen moet oppassen dat hij na ruim acht jaar niet van zijn troon gestoten wordt.

