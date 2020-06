Het pad van Maradona als trainer is even onnavolgbaar als dribbels in zijn beste jaren

Formule-1-directeur Brawn: ‘Acht races in Europa zijn genoeg voor een WK’

18:26 De acht races voor het Formule 1-seizoen die tot dusverre gepland staan in Europa zijn voldoende om een nieuwe wereldkampioen te bepalen. Volgens de reglementen moeten er GP’s zijn verreden op minstens drie continenten in een seizoen om te spreken van een wereldkampioenschap, maar die regel is volgens Ross Brawn, de directeur van de koningsklasse van de autosport, vanwege de coronacrisis voorlopig geschrapt.