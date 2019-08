‘Het is duidelijk nog zoeken bij Ajax’

Het is de laatste jaren een veelvoorkomend probleem voor Nederlandse clubs. Terwijl belangrijke spelers zijn verkocht en de nieuwkomers worden ingepast in het elftal, moet er ook gepresteerd worden in de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League en Europa League. Ook Ajax, vorig seizoen enkele seconden verwijderd van de finale, ondervindt nu die problemen. ,,Dit is altijd een lastige fase van het seizoen. Dat geldt eigenlijk voor alle clubs, maar zeker voor clubs waarbij er direct veel op het spel staat. Dat geldt voor Ajax, maar natuurlijk ook voor PSV, Feyenoord en AZ in de Europa League,” zegt Hedwiges Maduro, die Ajax gisteravond een vrij onwennige indruk zag maken op Cyprus. ,,Ten Hag is nog zoekende naar zijn ideale basis, maar veel spelers zijn ook nog duidelijk op zoek naar hun vorm. Dat is ook niet gek, want spelers als Tagliafico, Neres, Mazraoui en Ziyech zijn eigenlijk de hele zomer doorgegaan na een mooi, maar lang en zwaar seizoen.”

Gemis van Schöne

Ajax is nog zoekende na het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, maar ook het gemis van Lasse Schöne was gisteravond duidelijk zichtbaar. ,,Hij was veel belangrijker voor Ajax dan veel mensen denken. Misschien had Ajax hem wel moeten behouden, al snap ik wel dat ze hem die transfer naar Genoa gunden. Marin heeft het nog lastig op zijn plek, maar misschien is het ook wel een idee om Tadic ‘op tien’ te zetten achter Huntelaar en Van de Beek naast Blind op het middenveld te zetten. Ten Hag zal daar ook wel over nadenken, maar hij heeft heel veel opties met deze selectie. Hij zal alleen ook zo snel mogelijk vastigheid willen hebben, dat blijft altijd een lastige afweging voor trainers.”

Ronald de Boer is van mening dat Ajax misschien nog wel een extra middenvelder kan gebruiken. ,,Achterin en voorin zijn er heel veel opties, maar op het middenveld is het toch vrij schaars. Er zijn veel talentvolle middenvelders, maar ik zie nog niet een jongen die al echt klaar is voor het grote werk,” zegt de 67-voudig international. ,,Toch vind ik de kritiek na gisteravond een beetje overdreven, want Ajax heeft dit seizoen tegen PSV en in de competitie al een paar keer heel goed gespeeld. In de Champions League zijn de tegenstanders echter van een ander kaliber, bij PAOK en APOEL speel je tegen echter slopers en dat is lastig als je zelf nog niet in topvorm bent. Het verwachtingspatroon is na vorig seizoen natuurlijk enorm toegenomen bij Ajax, maar je kan niet verwachten dat Ajax zomaar iedereen van de mat tikt. Toch heb ik er wel vertrouwen in dat APOEL volgende week verslagen zal worden.”