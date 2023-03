Het draait bij Frankrijk nóg meer om Kylian Mbappé, de beste voetballer van de wereld

Voetbalpod­cast | 'Zo'n virus bij Oranje heb ik in 240 interlands nog niet meegemaakt'

Oranje speelt vanavond (20.45 uur) de uitwedstrijd tegen Frankrijk. Al is het nog maar de vraag met wie, want vijf spelers gingen al naar huis met een buikvirus. Ronald Koeman is in een unieke situatie terecht gekomen. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels vanuit Frankrijk.