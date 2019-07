Het draadje knapt al bij PSV

PSV kan de Champions League-ambities voor dit seizoen in juli al bij het grof vuil zetten. In een meeslepende alles-of-niets-ambiance overleefde de ploeg de orkaan van FC Basel gisteravond niet. Het team van Mark van Bommel kwam in Zwitserland opnieuw razendsnel achter en hield na een waar voetbalgevecht geen stand (2-1), omdat een van de twee uitgoals van FC Basel in Eindhoven bij deze stand dubbel telt. PSV leek zich gisteravond na de eerdere thuiszege lang te verzekeren van Europees voetbal voor de rest van dit seizoen, maar een goal van Ricky van Wolfswinkel zorgde alsnog voor enorme teleurstelling in het Eindhovense kamp.