Het doelpuntenmysterie rond Luuk de Jong, wat is er in vredesnaam aan de hand?

Het is bijna een mysterie waarom het telkens niet lukt. Zowel tegen VVV, Heracles, FC Volendam als Vitesse waren er enorme kansen voor Luuk de Jong, maar er was elke keer wel wat. Of de keeper redde sensationeel na een goede inzet, of De Jong gleed weg of hij rondde gewoon beroerd af. Al bij al staat de spits van PSV - in wedstrijdminuten gemeten - inmiddels bijna vijftien (!) volle duels (1.337 wedstrijminuten) droog, inclusief de oefenpartijen van deze zomer.

Volledig scherm Luuk de Jong na een gemiste kans bij Vitesse. © ANP Pro Shots

Spreekkoor

"Ik spring voor Luuk", klonk vorige week vanuit het PSV-uitvak in Arnhem massaal voor De Jong. Er was zeker geen sprake van medelijden, maar het positieve spreekkoor was wel een hart onder de riem en vooral een blijk van waardering voor de spits. Elke wedstrijd werkt hij zich uit de naad voor de ploeg, legt trainer Phillip Cocu keer op keer uit. Zelf stond hij deze week ook weer voor alle camera's die zijn verhaal wilden registreren. De Jong heeft daarbij engelengeduld en valt nooit uit zijn rol. Mede daarom gunt eigenlijk iedereen hem morgen wel een persoonlijk succesje, tegen zijn oude ploeg FC Twente. "Het gaat erom dat PSV wint en ik probeer voor het team belangrijk te zijn", is een zin die De Jong ook deze week weer keurig oplepelde en onderhand moet kunnen dromen. Terwijl het toch bijna lijkt op een strafregel, die hij na ordinair kattenkwaad honderd keer moet noteren of uitspreken.

Volledig scherm Jurrie Koolhof, voormalig coach en nu scout: "Het is vaak moeilijk om er de vinger precies op te leggen." © Pro Shots

Ademen

Spitsen leven van goals, klinkt het vaak. Neem dat adagium letterlijk en de sportman Luuk de Jong zou al bijna acht maanden niet meer ademen. Wat is er toch in vredesnaam aan de hand met die stoere kopper, die alleen al in de eredivisie 46 goals in zijn eerste twee seizoenen bij PSV maakte? "Het is voor omstaanders en de buitenwereld vaak moeilijk om er de vinger precies op te leggen", weet Jurrie Koolhof (57), voormalig PSV-spits. Samen met Hallvar Thoresen vormde hij in Eindhoven tussen 1982 en 1984 twee jaar een koningskoppel. Koolhof, nu al jaren scout, kwam tot 45 treffers in die seizoenen. "Je kunt zelf in vorm zijn of niet, maar minstens zo belangrijk is wat er om je heen gebeurt. Luuk de Jong is, vind ik, geen spits die uit zichzelf erg veel kan creëren. Hij heeft voorzetten en bruikbare ballen nodig. Toch is hij op dit moment in een dienende rol belangrijk voor PSV, met zijn duelkracht en de kaats voorin. Een natuurtalent vind ik hem niet, alles moet wel kloppen bij hem. Is dat zo, dan kan hij echt wel iets. Vorig jaar had hij in ieder geval geen goed seizoen. Hij kende ook heel goede momenten bij PSV en maakte tussen 2014 en 2016 een stel klasse-goals. Als spits moet je je in slechte tijden altijd afvragen waar je op terug kunt vallen. In het geval van Luuk de Jong lijkt dat vooral keihard werken voor de ploeg en dan hopen dat de anderen het af kunnen maken."

Droog

De Jong raakte wel vaker in zijn carrière geen pepernoot. Vorig jaar kende hij in de herfst ook een moeizame periode en stond hij omgerekend ruim tien volle wedstrijden droog. Tussen april 2013 en juli 2014, de maand waarin hij een contract ondertekende bij PSV, had hij meer dan dertig duels (met veel ultra-korte invalbeurten) nodig om weer tot scoren te komen. Ruud van Nistelrooij vergeleek het proces van goals maken ooit met het slaan op een fles ketchup. Het duurt een tijd voor er iets valt en dan ineens begint het te lopen.

Volledig scherm Jürgen Locadia kijkt zijn schot na. Een schot dat in het doel achter keeper Remko Pasveer verdwijnt en hij tekent bij Vitesse voor de 1-3 van PSV. © Pim Ras Fotografie

Locadia