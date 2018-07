Het codewoord in Londen: penalty

BlogDe kleuters in Hyde Park hebben geen zin in een gewoon partijtje elf tegen elf. Ze willen penalty’s nemen! En iedereen wil Jordan Pickford zijn.

Door Rik Spekenbrink



Het is the day after in Londen en het codewoord is ‘penalty’. Een nationaal trauma is voorgoed verleden tijd. Zoals de ‘Daily Mail’ op de voorpagina schreef: ‘de explosie van opluchting moet tot in het heelal te horen zijn geweest’.



Gisteravond zag ik de eerste helft van Engeland-Colombia op Wimbledon. De Engelse collega’s keken met een pint in de hand en scholden wat af. De ploeg wordt met het nodige cynisme en spot bekeken. De Three Lions: het zijn een stel prutsers, maar wel onze prutsers, dat lijkt een beetje de sfeer in het land.

Eenmaal aan tafel bij onze favoriete Indiër konden we de penaltyserie prima volgen via het geluid uit de pub op de hoek, Drayton Arms. Mensen staken snel de weg over om door de ramen van de kroeg naar het grote scherm te kijken. Toen Engeland weer een penaltyreeks leek te gaan verliezen hoorde je de ontzetting. Des te mooier was het gejuich daarna.

De tabloids komen papier tekort vandaag, logisch. Maar om nu te zeggen dat de stad op zijn kop staat, mwah. In de lobby van het hotel klonk vanochtend Football is coming home uit de telefoon van een Engelsman. Hij denkt dat de ploeg nu doorstoomt naar de titel, nu de vloek is verdreven.



Maar na een stevige wandeling door Kensington – oké, niet de meest volkse buurt van de stad – kun je niet anders constateren dat Londen nog niet helemaal in de ban is van het WK. Precies één Engelse vlag zag ik in de straten, en één taxi met een vlaggetje op het dak. Dat was het wel.