Het bijna perfecte seizoen van Virgil van Dijk in cijfers

De kampioen die geen minuut heeft gemist

Virgil van Dijk uit Breda stond van de eerste tot de laatste Liverpool-minuut op het veld in de Premier League dit seizoen. Dat is vrij zeldzaam voor een club die ook nog kampioen werd. Sinds de oprichting van de Premier League in 1992 zijn er maar vijf veldspelers geweest die kampioen werden en geen enkele competitieminuut hebben gemist. Buiten Virgil van Dijk waren dat César Azpilicueta (Chelsea), Wes Morgan (Leicester City), John Terry (Chelsea) en Gary Pallister (Manchester United).

Op schot

Van Dijk werd met zijn goal van zondag tegen Newcastle United de meest scorende Premier League-verdediger van het seizoen, maar tegen Sergio Ramos kan zelfs hij niet op. Ramos vond zelfs elf keer het net. Toch een kleine kanttekening daarbij: bij die elf goals van Ramos zaten ook zes benutte strafschoppen. Bij Liverpool neemt Van Dijk nooit een strafschop.



Met zijn vijf goals staat de voormalige speler van Willem II en FC Groningen in de toptien van meest scorende verdedigers in de vijf grootste competities van Europa. Een lijst dus die wordt aangevoerd door Ramos en waarin ook een prominente plek is voor de halve Nederlander Robin Gosens van Atalanta Bergamo.

Top 5 - Meest scorende verdedigers in Europese topcompetities

Weinig kaarten

Virgil van Dijk staat erom bekend een ‘schone’ speler te zijn die weinig overtredingen nodig heeft. Die reputatie klopt als we naar zijn cijfers kijken. In al zijn 38 competitiewedstrijden kreeg hij slechts één gele kaart en bij Liverpool miste hij sowieso nooit een wedstrijd in de Premier League door een schorsing. Van alle verdedigers in de Europese top-5 competities met maar één kaart of minder maakte Van Dijk de meeste minuten (3420). Zijn enige kaart ontving hij op 2 november 2019 tegen Aston Villa.

Volledig scherm Virgil van Dijk scoort tegen Newcastle United. © AFP

Duelkracht

Van Dijk mag dan weinig kaarten pakken, hij wint toch nog veel duels. Ook op het gebied van duelkracht hoort hij tot de absolute top. Van alle spelers in de grootste competities van Europa die minstens duizend minuten hebben gespeeld, heeft geen enkele speler een hoger winstpercentage persoonlijke duels dan de Nederlander. Van Dijk won 74,7 procent van al zijn duels.

Top 5 - Hoogste winstpercentage persoonlijke duels in Europese topcompetities

Heerser in de lucht

Daarbij heerst Van Dijk ook nog eens in de lucht. Slechts vijf verdedigers in de Europese top-5 competities wonnen percentueel meer kopduels waaronder ploeggenoot Joel Matip.

Top 5 - Percentage gewonnen kopduels in Europese topcompetities

Nauwkeurige passers

Kan Van Dijk dan werkelijk alles? Dat lijkt er wel op want buiten de vele goals, zijn duelkracht en zijn weinige kaarten staat hij in de Premier League ook hoog wat betreft de passnauwkeurigheid. Bijna negen van zijn tien passes komen aan bij een medespeler. Slechts zeven verdedigers in de Premier League met meer dan duizend speelminuten deden dat beter (Opvallend: vijf daarvan spelen bij Manchester City).

