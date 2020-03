Herzog wint eerste 500 meter in Thialf, Kodaira dichter bij eindzege

De Jong grijpt net naast de winst op 3000 meter

15:33 Isabelle Weidemann heeft in Thialf de laatste 3000 meter in de wereldbeker gewonnen. De Canadese dook in de slotrit met 0,28 seconde onder de tijd van Antoinette de Jong (4.00,03 minuut). Martina Sáblíkova verzekerde zich van de eindoverwinning.