Herzog razendsnel op 500 meter bij EK sprint, Leerdam vierde

Interview Bertens gaat voor grand slam-ti­tel: ‘Ik voel me sterk’

13:00 Een nieuwe kledingsponsor, een extra fysiotherapeut en een ring aan haar linkerhand. Maar er is meer veranderd voor Kiki Bertens in 2019. In Sydney klinkt voor het eerst zowaar enige bravoure. Aan de vooravond van de Australian Open beseft ze dat een grandslamtitel niet ondenkbaar is.