Hertha deelt flinke tik uit aan Bayern

Saint-Etienne vergroot crisis Monaco

22:55 AS Saint-Etienne heeft de goede competitiestart in de Ligue 1 een passend vervolg gegeven. In eigen huis werd AS Monaco simpel verslagen met 2-0. Wahbi Khazri was de belangrijke man bij de thuisploeg. Vlak voor en even na rust scoorde de Tunesische middenvelder.