Hertha BSC ook slachtoffer van sensationele Werner, Schalke verspeelt zege

De verschillen in bovenste regionen van de Bundesliga zijn nog altijd ongekend klein. Het verschil tussen de huidige nummer 1 - Borussia Mönchengladbach - en nummer 7 SC Freiburg bedraagt slechts vier punten. Het RB Leipzig van Julian Nagelsmann nestelt zich keurig in de top en mag als outsider voor de titel worden beschouwd. De formatie uit Saksen kende een prima seizoensstart. Leipzig draait bovenin mee in de Bundesliga, won drie van de vier Champions League-duels en bereikte de derde ronde in de DFB-Pokal door anderhalve week geleden VfL Wolfsburg te vernederen: 1-6.



Een aanzienlijk deel van dat succes mag op het conto geschreven worden van Timo Werner. De 23-jarige spits is na zijn optreden van vanmiddag direct betrokken bij liefst 22 treffers in 17 duels: 15 doelpunten, 7 assists. De Duits international schoot na 38 minuten vanaf de stip de gelijkmaker binnen tegen Hertha BSC nadat Maximilian Mittelstädt de thuisploeg eerder op voorsprong had gezet. Rekik had die strafschop veroorzaakt.



Marcel Sabitzer zette Leipzig op slag van rust wat gelukkig op voorsprong. Via het lichaam van opnieuw Rekik belandde de bal in het doel: 1-2. Na de pauze schroefde Werner zijn indrukwekkende cijfers nog wat op door de assist te leveren bij de 1-3 en in blessuretijd zelf voor de 1-4 te zorgen.