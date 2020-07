Hertha BSC een topclub in wording? ‘Windhorst kan slapende reus wakker kussen’

Hertha BSC moet een topclub worden in de Bundesliga. Dat is het streven van investeerder Lars Windhorst, van wie gisteren bekend werd dat hij 150 miljoen euro extra pompt in de Duitse club. Wie is deze zakenman en hoe realistisch is zijn voornemen?

Door Dennis van Bergen



Hij profileert zich nog net niet als Aleksei Korotaev, de Rus die Kerkrade en omgeving ooit achteloos Champions League-voetbal beloofde. Maar flair heeft Lars Windhorst, die man van wie gisteren bekend werd dat hij 150 miljoen euro in Hertha BSC steekt, ontegenzeggelijk. De investeerder wil met de club uit Berlijn om de landstitel gaan strijden in de Bundesliga. „Ik geloof dat dit doel bereikt kan worden”, zegt Windhorst, die Die Alte Dame eerder al trakteerde op een luttele 224 miljoen euro via zijn bedrijf Tennor.



Windhorst heeft de daad dus al bij het woord gevoegd. In die zin gaat de vergelijking met de Roda-investeerder mank. In Zuid-Limburg zijn ze in financiële zin immers amper wijzer geworden van Korotaev. En in plaats van tegen FC Barcelona of Manchester City speelt Roda JC tegenwoordig tegen TOP en Telstar. Toch rijst nadrukkelijk de vraag hoe realistisch het is dat Hertha onder de Duitse zakenman (43) opstoomt tot geduchte titelconcurrent van Bayern München of Red Bull Leipzig. Al was het maar omdat Hertha in het verleden nu niet bepaald een prijzenpakker is gebleken. Twee kampioenschappen behaalde de Duitse club slechts, in 1930 en in 1931.

,,Alles valt of staat met de wijze waarop met het geld van Windhorst wordt omgegaan”, zegt de ‘Nederlandse’ Duitser Simon Cziommer, die als voetballer onder meer de opmars van Red Bull Salzburg van dichtbij meemaakte. ,,Als het een kwestie is van zomaar geld over de schutting gooien, dan wordt het niets. Wanneer er een duidelijk plan aan gekoppeld is, geloof ik dat Hertha uiteindelijk vast in de top kan spelen. Ik vind ook dat Berlijn een club van die statuur hoort te hebben.”

Quote In Salzburg heb ik ervaren hoe een club in een aantal jaar heel grote stappen kan maken. Dat wil zeggen: goed beleid voeren, de juiste trainers aanstellen, jeugd ontwikke­len Simon Cziommer

Wat vaststaat: een prikkelend levensverhaal valt Windhorst niet te ontzeggen. De Duitser is goed beschouwd al zakenman sinds zijn veertiende. ‘Een wonderkind’, noemde toenmalig bondskanselier Helmut Kohl hem. Dat was in de tijd dat Windhorst zo’n 300 miljoen euro had verdiend met de door hem opgezette bedrijven in computersoftware. Later, nadat dat geld weer verdampt was, richtte hij investeringsgroep Sapinda op. Dat bedrijf werd in 2015 geschat op een nettowaarde van 350 miljoen euro. En op persoonlijk vlak maakte hij eveneens genoeg mee. Een vliegtuigcrash in Kazachstan bijvoorbeeld, kerst 2014. De piloot kwam om, de Duitse zakenman overleefde wonderwel. Ook klaagde de officier van justitie in Berlijn hem aan, onder meer vanwege vermeende fraude en verduistering.

Met 66,6 procent van de aandelen is Windhorst nu grootaandeelhouder van de club waar de Nederlanders Javairô Dilrosun, Karim en Omar Rekik voetballen. Zijn missie: binnen tien, vijftien jaar een vaste bespeler zijn van de Duitse top en de Champions League. ,,En dat kan”, zegt Cziommer. ,,In Salzburg heb ik ervaren hoe een club in een aantal jaar heel grote stappen kan maken. Dat wil zeggen: goed beleid voeren, de juiste trainers aanstellen, jeugd ontwikkelen. Dat kan bij Hertha ook met het geld van Windhorst, zeker omdat dat natuurlijk al een gevestigde club is in de Bundesliga. Als die slapende reus Hertha eindelijk eens wakker wordt gekust, kunnen er mooie dingen gaan gebeuren in Berlijn.”

