Herstelde Van Dijk in basis Liverpool bij finale WK voor clubs

wk darts Lewis maakt comeback compleet en schakelt Reyes na verlenging uit

18:00 Het moest uit zijn tenen komen, maar outsider Adrian Lewis heeft zich dan toch geplaatst voor de derde ronde van het WK. In zijn eerste wedstrijd had hij vijf sets lang de grootste moeite met Cristo Reyes, maar de tweevoudig wereldkampioen trok de partij toch over de streep na verlenging: 3-2.