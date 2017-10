Herstelde Lukaku terug bij Rode Duivels

Max Verstappen: Lewis is alleen blij als hij wint

20:28 Lewis Hamilton, Max Verstappen en Daniel Ricciardo hadden gisteren alle plezier op het podium in Suzuka. Verstappen, die tweede werd achter de Brit, had bij Peptalk op Ziggo wel een kanttekening: ,,Lewis is alleen blij als hij wint, niet als hij twee of derde wordt. Dus dat moeten we veranderen.’’