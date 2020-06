Herstelde Depay traint weer bij Lyon: ‘Bonjour, ik ben terug’

Memphis Depay is vandaag na een lang revalidatietraject weer bij zijn Franse club Olympique Lyon aangesloten. De aanvaller meldde zich samen met zijn teamgenoten, onder wie ook Kenny Tete, op het trainingscomplex in de buurt van het stadion. Alle spelers droegen een mondkapje.

,,Bonjour, ik ben terug!", riep Depay naar journalisten die op afstand stonden. De spelers begroetten elkaar veelal door hun onderarmen tegen elkaar te houden. De Franse competitie is als gevolg van de coronacrisis beëindigd, maar Lyon zit nog wel in de Champions League. De ploeg van trainer Rudi Garcia won eind februari het eerste duel met Juventus in de achtste finales met 1-0. Het is nog niet bekend wanneer en in welke vorm de Champions League wordt afgemaakt.

De 26-jarige Depay liep op 15 december in de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes een zware knieblessure op. De aanvaller, die in dertien competitieduels voor negen doelpunten zorgde en kort daarvoor door Garcia tot aanvoerder was benoemd, scheurde de voorste kruisband in zijn linkerknie. Depay moest een operatie ondergaan en stortte zich daarna vol op zijn revalidatie. Hij wilde op tijd fit zijn voor het EK dat eigenlijk komende zomer zou worden gehouden. De Europese eindronde is als gevolg van de coronacrisis echter een jaar verplaatst.