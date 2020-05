Herstart Premier League mogelijk uitgesteld naar 19 of 26 juni

De herstart van de Premier League in Engeland wordt mogelijk verschoven van 12 juni naar 19 juni of 26 juni. Steeds meer spelers, trainers en clubs zouden een voorkeur hebben voor een voorbereidingstijd, die een of twee weken langer duurt.

Morgen komt er mogelijk meer duidelijkheid over een eventuele nieuwe richtdatum voor de hervatting van de Premier League tijdens een videovergadering van alle twintig clubs over het ‘Project Restart’.

Een belangrijk gespreksonderwerp van de digitale bijeenkomst vormt het opstarten van de trainingsactiviteiten in kleine groepen. Indien minimaal veertien clubs voorstander zijn van een hervatting van oefensessies in compacte kring, zouden de clubs vanaf dinsdag daarmee kunnen beginnen. Er zijn echter strenge voorwaarden aan de gezamenlijke terugkeer op het trainingsveld verbonden.

Het omvangrijke veiligheidsprotocol schrijft, naast de reeds bekende hygiënemaatregelen, onder meer voor: maximaal vijf spelers per training, geen tackles, temperatuurmeting in een tent, geen douche en geen bezoek aan het clubhuis. Spelers dienen bovendien minimaal twee keer per week een test op het coronavirus te ondergaan.

Het plan om de 92 resterende wedstrijden in de Premier League in een aantal geselecteerde neutrale stadions af te werken, lijkt niet meer aan de orde. Een meerderheid van de clubs heeft dat voorstel inmiddels verworpen.

Het ‘Project Restart’ kan op steun van de Britse regering rekenen. Als het aantal doden vanwege Covid-19 en het aantal besmettingen in Engeland echter niet afneemt in de komende periode, dan lijkt een hervatting van de Premier League in de loop van juni niet haalbaar. De publieke opinie in Engeland is verdeeld en ook bij de clubs zit lang niet iedereen op dezelfde lijn. Veel spelers willen graag weer voetballen, maar er komen ook steeds meer collega’s die hun twijfels uitspreken.