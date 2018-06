Hersentumor verwijderd bij José Enrique

,,Excuses dat ik een tijd niets van me heb laten horen. Het zijn de zwaarste weken van mijn leven geweest", laat de Spaanse voetballer op zijn Instagram weten. ,,In de afgelopen maand ben ik erachter gekomen dat ik een zeldzame hersentumor heb en heb ik een operatie ondergaan om deze te laten weghalen. Ik ben nu aan het revalideren en heel dankbaar. Het leven is heel waardevol", schrijft hij bij een foto van hemzelf.

Enrique zette vorig jaar na een slepende knieblessure een punt achter zijn voetballoopbaan. Tijdens een avond in Engeland met Brighton-coach Chris Hughton kreeg hij last van hoofdpijn. ,,De volgende morgen had ik geen goed zicht meer en ging ik dubbel zien", vertelt hij in de Spaanse krant Marca. Bij een controle werd een tumor achter zijn oog geconstateerd.

Liverpool wenst de oud-speler via Twitter een volledig en spoedig herstel.