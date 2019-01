Herboren Otterspeer klopt Ntab op NK sprint

Otterspeer kende een slecht begin van het seizoen vanwege rugproblemen. De blijdschap na afloop was dan ook bijzonder groot. ,,Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk, deze titel”, zei hij bij de NOS. ,,Het gaat nu zo goed, echt te gek dit. Ik heb superconstant gereden en groeide in het toernooi. Ik voelde mijn vertrouwen zo toenemen na de eerste 1000 meter. Echt fantastisch.”