Heracles wil John Lammers als nieuwe hoofdtrainer

Met Lammers haalt Heracles een trainer in huis die als speler bekend stond als een heuse goaltjesdief. In 482 duels voor clubs als Willem II, VVV, RKC, NAC en RBC was hij goed voor 196 goals. De meeste doelpunten maakte hij in Bredase dienst: 92. Met vriend Peter Bosz ging hij het buitenlandse avontuur aan bij het Franse Toulon. Dankzij Bosz, met wie hij eerder samen speelde bij RKC, kwam uit in de nadagen van zijn sportieve carrière in 2000 terecht in het Nieuw-Zeelandse Auckland Kingz.

Daarna dook de Tilburger, die in 1982 debuteerde in het betaald voetbal bij Willem II, in het trainersvak en begon hij als assistent-trainer. Elf jaar duurde het voordat Lammers hoofdtrainer werd in de eredivisie. Dat was in dienst bij Excelsior Rotterdam, waar hij na de degradatie weg moest. Via FC Eindhoven en Jong Vitesse streek Lammers in 2017 neer in de Deense competitie, waar hij was gehaald door toenmalig directeur Ted van Leeuwen van Esbjerg.

In zijn eerste jaar promoveerde Lammers direct naar het hoogste niveau in Denemarken, om het seizoen erop als derde af te sluiten. Ondanks dat succes kon hij in 2019 zijn biezen pakken, toen de resultaten tegenvielen. Lammers had de smaak van werken in het buitenland te pakken, want zijn laatste baan was assistent-trainer bij Jong Iran (onder 23 jaar).

Bij Heracles gaat Lammers samenwerken met een oude bekende: de eerder deze week als assistent-trainer gepresenteerde Hendrie Krüzen.