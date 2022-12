Hendriks verliest in tweede ronde van WK Darts

Voetbal­baas Peter Maas begint op 1 februari als technisch directeur bij NAC: ‘Belangrij­ke stap in wederop­bouw’

Hoewel hij op de achtergrond samen met Pierre van Hooijdonk kijkt naar wat de best mogelijke versterkingen zijn voor NAC in de winterse transferperiode, start Peter Maas officieel pas als de winterwindow gesloten is.

22 december