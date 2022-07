Heldenontvangst voor Paulo Dybala door fans AS Roma: ‘In mijn stoutste dromen dit nooit voorgesteld’

Duizenden fans van AS Roma zijn uitgelopen om op Palazzo Civilita della Italiana een glimp op te vangen van Dybala. De aanvaller kwam deze zomer transfervrij over van Juventus, waar hij negen seizoenen speelde en vijf landstitels won, en bracht de Romeinen in extase.



Dat was gisteravond te zien bij de officiële presentatie in het zuiden van Rome die met een heuse lichtshow gepaard ging. Dybala liep naar voren voor een eerste kennismaking met de voetbalgekke stad. De speaker scandeerde zijn voornaam, waarna de duizenden fans in koor ‘Dybala!’ riepen.



Een orkaan van geluid kwam op de spelmaker af die zijn ogen niet kon geloven en vervolgens de menigte zelf kort toesprak in vloeiend Italiaans. Dat werd met luid gejuich ontvangen. De Roma-fans eerden hun nieuwe keizer. Dybala reageerde na zijn heldenontvangst op Instagram: ,,Om 21.21 uur beleefde ik een uniek moment. Zelfs in mijn stoutste dromen had ik mij zoiets nooit voorgesteld", schreef hij. ,,Roma, Roma, Romaaaaa!”



Bij AS Roma wordt Dybala ploeggenoot van Rick Karsdorp. De Romeinen openen op 14 augustus het seizoen met een uitwedstrijd bij Salernitana.