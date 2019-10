Hekkensluiter Leganés en Pellegrino uit elkaar

Bertens en de Elite Trophy: hoe zit dat?

19:16 Het ging de afgelopen maanden over de WTA Finals, maar die haalde Kiki Bertens net niet. In plaats daarvan doet ze vanaf morgenochtend (Bertens begint om 09.30 uur tegen Donna Vekic) in het Chinese Zhuhai mee aan de WTA Elite Trophy, zeg maar het eindejaarstoernooi voor ‘the best of the rest’. De belangrijkste vragen en antwoorden over dat toernooi op een rijtje.