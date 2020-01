Hekkensluiter Düsseldorf ontslaat trainer Funkel

De club uit Düsseldorf promoveerde in 2018 naar de Bundesliga. Vorig seizoen eindigde de club als tiende in de hoogste divisie van Duitsland.

,,Het was voor ons natuurlijk heel moeilijk om deze stap te zetten en we gaven onszelf heel bewust een paar dagen de tijd om alles te overwegen. De club Fortuna Düsseldorf is veel verschuldigd aan Funkel. Hij behoedde ons voor degradatie naar de 3e Bundesliga en leidde ons naar de Bundesliga", zei Lutz Pfannenstiel, sportief directeur bij de club.