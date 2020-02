Heimwee naar tijdperk dat voorlopig niet terugkomt

Overzicht Deze clubs en Nederlan­ders zijn wél door in de Europa League

0:18 AZ en Ajax werden vanavond uitgeschakeld in de Europa League, waarmee de rol van Nederland in Europees verband eind februari al is uitgespeeld. Bekijk hieronder welke clubs zich wel hebben geplaatst voor de achtste finales, die worden gespeeld op donderdag 12 en 19 maart.