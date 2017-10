Heethoofd Kyrgios gooit handdoek na één set in de ring

Nemanja Gudelj gaat wél naar het WK in Rusland

9:37 Waar het Nederlands elftal voor de haast schier onmogelijke opdracht staat om via een 7-0 overwinning op Zweden de deur naar het WK in Rusland op een kier te houden, kan Nemanja Gudelj wél al zijn tickets boeken voor het wereldkampioenschap voetbal komende zomer. Maandagavond was voor Servië een 1-0 overwinning op Georgië voldoende om eerste te worden in de poule D.