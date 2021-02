Heerlijke ralley op Australian Open: Williams lacht al voordat ze het punt binnen heeft

Met name een punt in de tweede set zorgde voor veel plezier op de tribunes, die vanwege de aangekondigde lockdown voor het laatst gevuld waren. Al tijdens de fantastische ralley kon Williams haar plezier niet onderdrukken. In die tweede set stootte Williams uiteindelijk vrij eenvoudig door naar de overwinning.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Williams overleefde twee setpoints en keek in eerste set tegen een 5-3-achterstand aan. Williams neemt het in de vierde ronde op tegen Aryna Sabalenka, die de Amerikaanse Ann Li met 6-3 6-1 kansloos liet. Sabalenka was begin dit jaar de sterkste op een groot voorbereidingstoernooi in Abu Dhabi.

Osaka

De als derde geplaatste Naomi Osaka sloeg zich met 6-3 6-2 langs de Tunesische Ons Jabeur. De Japanse maakte het na 78 minuten af met een lovegame.

Osaka treft de Spaanse Garbiñe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte. Daarin verloor ze van Sofia Kenin, die dit jaar al is uitgeschakeld. Muguruza gunde Zarina Diyas uit Kazachstan slechts twee games: 6-1 6-1.

Unicum

Matwé Middelkoop heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel van de Australian Open. Samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador was hij met 6-3 6-1 duidelijk te sterk voor Miomir Kecmanovic uit Servië en de Noor Casper Ruud.

Kecmanovic en Ruud versloeg een dag eerder nog Robin Haase, die in Melbourne een duo vormde met de Oostenrijker Oliver Marach. Middelkoop stond in 2017 in de kwartfinales van de US Open (met Haase), maar op de andere grandslams kwam hij nooit voorbij de derde ronde. Op de Australian Open reikte hij drie keer tot de tweede ronde.

In de derde ronde nemen Middelkoop en Arévalo het mogelijk op tegen de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah. Zij zijn als eerste geplaatst.

Volledig scherm Naomi Osaka. © AFP