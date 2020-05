Heerenveen volgt Excelsior-aanvaller Joël Zwarts

Dronken ‘badboy’ Kyrgios gaat volledig los in bizarre Instagram-vi­deo

17:48 Nick Kyrgios schuwt de controverse nooit, zeker niet als de Australische tennisser zes glazen wijn op heeft. Andy Murray had het ingenieuze idee om via Instagram-live een babbeltje te maken met het enfant terrible, maar kreeg daar snel spijt van toen Kyrgios in dronken toestand op z’n scherm verscheen. De bad boy haalde werkelijk alles uit de kast en schoffelde zijn tenniscollega’s onderuit.