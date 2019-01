Heerenveen richt pijlen op Skovgaard, PSG denkt aan Coutinho als wraak voor Frenkie

SC Heerenveen richt pijlen op Skovgaard

SC Heerenveen hoopt de komende dagen tot een akkoord te komen met Andreas Skovgaard. De 21-jarige Deense verdediger kan transfervrij worden opgepikt. Hij besloot namelijk zijn contract bij FC Nordsjaelland niet te verlengen. Skovgaard zit sinds kort zonder club. Skovgaard doorliep de jeugdopleiding van Nordsjaelland en debuteerde in het seizoen 2015-2016 in het eerste elftal. Hij moet de opvolger worden van Dave Bulthuis, die naar het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyuandi FC vertrekt. Heerenveen zoekt verder nog een opvolger voor vleugelaanvaller Arber Zeneli. Hij tekent zeer waarschijnlijk deze week bij het Franse Reims.

Spurs azen op Rabiot

Adrien Rabiot is volledig in ongenade gevallen bij Paris Saint-Germain sinds hij zijn contract niet wil verlengen. Hij kan dus komende zomer gratis vertrekken uit Parijs, maar Tottenham wil de concurrentie te snel af zijn en 23 miljoen euro op tafel leggen voor de middenvelder. Volgens The Sun is Tottenham een zeer reële optie, maar alleen als PSG een vervanger binnen heeft en dat zou Idrissa Gana Gueye van Everton moeten worden.