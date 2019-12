Heerenveen hoopt transfer Espejord snel af te ronden

Dick Jaspers met groot vertoon van macht naar halve finales in Egypte

16:21 Dick Jaspers is op overtuigende wijze doorgedrongen tot de laatste vier van de World Cup driebanden in Sharm-el-Sheikh. De 54-jarige Willebrorder rekende vrijdagmiddag in de kwartfinales in de Egyptische badplaats in acht beurten af met voormalig wereldkampioen Sung-won Choi uit Zuid-Korea: 40-16.