Heemskerk wil goede vorm bevestigingen op WK kortebaan: ‘Ik pas ervoor opvulling te zijn’

Het had weinig gescheeld of Femke Heemskerk had op 10 augustus 2018 haar afscheid als topzwemster aangekondigd. ,,Ik heb heel lang getwijfeld of ik door zou gaan of niet. 10 augustus is een speciale dag voor mij. In 2008 won ik op die dag met de estafetteploeg olympisch goud in Peking. Ik vond het wel iets hebben om er tien jaar na ‘Peking’ een punt achter te zetten”, aldus de 31-jarige zwemster kort voordat ze afreisde naar het Chinese Hangzhou.