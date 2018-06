Heel Montreal praat Frans, maar niet in de paddock

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Verbolgen, was de Canadese reporter. Heel zijn leven al praat hij Frans in Montreal, zoals zo’n beetje iedereen hier doet. Dus stelde hij ook zijn vraag aan Lance Stroll in het Frans, tijdens de persconferentie. Maar dat bleek dus he-le-maal niet de bedoeling. ,,Sorry, maar wij stellen hier de vragen in het Engels. Alleen Engels dus, alstublieft”, interrumpeerde FIA-persbaas Matteo Bonciani, halverwege de vraag van de journalist van Le Journal de Montréal.

,,Sorry, maar ik ben hier in een Franstalige stad. Ik stel een vraag aan een Franstalige coureur. En dat doe ik dus in het Frans”, probeerde de verslaggever nog. Maar nee, de communicatiebaas van de FIA was niet te vermurwen. En dus herhaalde de Canadees de vraag nog eens in het Engels, maar iedereen aanwezig in de zaal begreep uit zijn irritatie dat hiermee de kous niet af was.

Met grote interesse ging ik vandaag dus op zoek naar een verse editie van Le Journal de Montréal. Die taalkwestie ligt hier nogal gevoelig, begreep ik zelf al na een eerdere aanvaring met een medewerkster bij de Starbucks, die wel een heel vies gezicht trok toen ik in het Engels mijn koffie en bagel bestelde. Dus was ik benieuwd of de verslaggever op papier nog even af wilde rekenen met de taalwetten van de FIA. En ja, hoor, een groot artikel op pagina 28, de eerste sportpagina. ‘En anglais seulement, please’, luidde de kop. Alleen in het Engels, alstublieft.

Volledig scherm . © Arjan Schouten

Shakespeare

De inhoud liet zich raden. Schrijver Francois-David Rouleau (hoe Frans wil je het hebben?) haalde werkelijk alles erbij. Dat hij verzocht werd om ‘uitsluitend in de unieke taal van Shakespeare’ te communiceren was duidelijk tegen het zere been. Fijntjes wees hij erop dat het hoofdkantoor van de FIA nota bene staat op het Place de la Concorde in Parijs. En dat de president Jean Todt een Fransman is. ,,Een dubbel schandelijke situatie”, meende de auteur. ,,En extra betreurenswaardig omdat Lance Stroll thuis de mogelijkheid moet hebben om zichzelf in zijn eigen natuurlijke taal uit te drukken.”

Na afloop van de persconferentie kreeg de schrijver een persoonlijke uitleg van FIA-persbaas Bonciani. ,,Een Italiaan uit Florence die het duidelijk goed wilde maken door zich uit te drukken in de taal van Molière (Franse toneelschrijver, red.)“.

Sinds de persconferentie wereldwijd wordt uitgezonden accepteert de organisatie slechts één taal, weet de Canadese journalist nu ook. Enige uitzondering is na de race, als de top-3 snel iets mogen zeggen in hun moedertaal, om daarna over te schakelen op het Engels.

De auteur besloot eens te gaan polsen wat zijn taalgenoten in de paddock daar van vinden. ,,Niet ideaal”, reageerde Toro Rosso-coureur Pierre Gasly kalmpjes. ,,Maar Engels is de aangenomen taal van de paddock. En zolang niet de hele wereld Frans praat, heb ik geen keuze.”

Helder

Klonk helder. Maar dus niet voor de auteur. Hier schreef een trotse Franstalige Canadees. En hij kon het toch niet laten te benadrukken dat hij wel meer van de wereld gezien had dan dat bekrompen, eendimensionale Formule 1-circus. ,,Op de PGA-tour mogen alle golfers op elk moment vragen beantwoorden in hun moedertaal, ongeacht het officiële karakter van de conferentie’“, besloot Rouleau.