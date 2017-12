Heel even voelde Lieke zich de koningin

Maar 2017 was niet alleen een jaar van vreugde. Vier maanden voor het EK overleed haar oma Nel. ,,Vroeger liep ik elke dag bij haar binnen. Toen ik in Zweden woonde, hadden we contact via skype. Dan ging mijn zusje bij oma langs en konden we via haar telefoon contact krijgen. Ik zei wel eens: oma ik koop een iPad voor u dan kunnen we elkaar vaker spreken. Maar dat vond ze wel ingewikkeld. Als ik even terug was in Nederland, haalden papa en mama mij op van het vliegveld, maar ging ik direct naar oma. Gingen we even naar het tuincentrum, vond ze leuk. Met haar deelde ik alles. Zij was echt een maatje.’’



Martens was ‘toevallig’ in Nederland toen haar oma overleed. ,,We waren bij elkaar met Oranje. Ik moest van het trainingsveld en was net op tijd in het ziekenhuis om afscheid te nemen. Het was heel heftig, maar ik heb waardig afscheid kunnen nemen. Daar ben ik heel blij mee. Voor hetzelfde geld was ik in Zweden geweest.’’



Oma zag haar kleindochter niet meer schitteren tijdens het EK. ,,Klinkt misschien heel gek: maar nadat oma is overleden, is er wel heel veel veranderd. Ik ben normaal gesproken helemaal niet zo spiritueel. Maar het lijkt wel of ze me geholpen heeft. Ik had heel graag gehad dat oma het EK had meegemaakt, maar ik denk dat ze het alsnog heeft gezien. Dat geeft me een goed gevoel.’’