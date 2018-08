Hedwiges Maduro (33) zet punt achter carrière

Lot­toNL-Jum­bo pakt met Kuss ritzege in Utah

8:02 Sepp Kuss heeft LottoNL-Jumbo succes bezorgd in de Ronde van Utah. De 23-jarige Amerikaan, sinds dit jaar in dienst van de Nederlandse wielerploeg, won de tweede etappe. Na 138 kilometer over bergachtig terrein kwam Kuss alleen aan, met een voorsprong van 29 seconden op zijn landgenoten Neilson Powless en Kyle Murphy.