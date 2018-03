Héctor Moreno helpt Real Sociedad aan zege

Fenomeen Sadiq Umar: drie 'Avondjes NAC', drie goals

13:43 Hij stond met een zinderende actie, inclusief sleepbeweging, aan de basis van de gelijkmaker en lokte in de tweede helft met de geslepenheid van een routinier een strafschop uit. ,,Ik voelde de keeper in mijn rug, daarom ging ik neer. Ik was niet verrast dat de scheidsrechter voor een strafschop floot. Ik werd namelijk geraakt in de zestien. En als ik geraakt word, ga ik neer. Dat is voetbal.”