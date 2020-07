Hearts vecht degradatie tevergeefs aan: ‘Er was geen alternatief’

Vanwege het coronavirus werden de competities in maart stilgelegd, twee maanden later besloot een meerderheid van de clubs in een stemming om het seizoen te beëindigen. Celtic werd tot kampioen aangewezen, Hearts degradeerde. De club uit Edinburgh legde zich daar echter niet zomaar bij neer. Het besloot net als Partick Thistle, dat als hekkensluiter degradeerde uit de Championship, beroep aan te tekenen.



Het arbitragepanel dat zich over de zaak boog, concludeerde echter op basis van talloze documenten, mails en telefoongesprekken dat de besluitvorming goed is gegaan. ,,Het is heel jammer dat deze clubs zijn gedegradeerd omdat het seizoen is afgebroken", zegt competitieleider Murdoch MacLennan. ,,Maar er was geen alternatief." Dundee United neemt als nummer 1 van het Championship de plek van Hearts in de Premier League over.