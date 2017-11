Hazard: Zou een droom zijn om onder Zidane te spelen

,,Ik weet natuurlijk nog niet wat er verder in mijn carrière gaat gebeuren'', zegt de sterspeler van de Rode Duivels tegen het Waalse RTL. ,,Maar het zou zeker een droom zijn om onder Zinedine Zidane te spelen. Iedereen weet wat voor respect ik voor hem heb, als speler én als trainer.''



Maar Zidane is niet de enige coach naar wie Hazard nadrukkelijk lonkt. Ook José Mourinho, de manager van Manchester United met wie hij bij Chelsea al eens samenwerkte, heeft hij hoog op zijn lijstje staan. ,,Natuurlijk zou ik het prettig vinden om weer onder hem te werken. Tegen hem spelen vind ik overigens ook leuk.''



De 26-jarige Hazard speelt al sinds 2012 in Londen en heeft nog een driejarig contract. Mocht hij Chelsea ooit verlaten, weten we in elk geval naar welke trainers zijn voorkeur uitgaat.