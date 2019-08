Hazard zorgt met eerste doelpunt voor overwinning Real Madrid

Voorronde CL PSV-beul FC Basel op eigen veld onderuit tegen LASK Linz

22:14 FC Basel heeft in de derde voorronde van de Champions League een pijnlijk resultaat geboekt in de heenwedstrijd tegen LASK Linz. Met Ricky van Wolfswinkel negentig minuten op het veld verloor Basel op eigen veld met 1-2. De Zwitsers schakelden vorige week nog PSV uit in de tweede voorronde.