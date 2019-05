Hazard zegt Chelsea vaarwel: ‘Tijd voor een nieuwe uitdaging’

Video Volleybal­lers vechten zich langs Spanje

23:32 De Nederlandse volleyballers hebben in de European Golden League een zwaarbevochten zege geboekt op Spanje. In Soria wonnen de lange mannen van de nieuwe bondscoach Roberto Piazza in vijf sets: 25-16 18-25 26-24 22-25 15-12. In de vijfde set dwong Oranje de beslissende punten af met een gewaagde, maar succesvolle opslag.