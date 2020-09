Hazard opnieuw met blessure aan de kant bij Real Madrid

Roeblev wankelt, maar overleeft eerste ronde in Parijs

29 september Andrej Roeblev heeft met de grootste moeite de eerste ronde overleefd op Roland Garros. De als dertiende geplaatste Rus kwam als toernooiwinnaar van Hamburg in vorm naar Parijs, maar leek daar in de eerste ronde tegen de Amerikaan Sam Querrey hard op weg naar uitschakeling. Roeblev won alsnog in vijf sets: 6-7 (5), 6-7 (4), 7-5, 6-4 en 6-3.