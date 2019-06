‘Hazard kan Ronaldo nooit doen vergeten’

De vergelijking met Ronaldo wordt niet alleen getrokken aan hand van de publieksopkomst bij de presentatie. Want kan Hazard Ronaldo doen vergeten in Madrid? ,,Nooit van zijn leven”, weet Arie Haan, ex-international en oud-speler van onder meer Ajax en Anderlecht.



,,Kijk, elke speler heeft zijn eigen kwaliteiten. Dat geldt voor Ronaldo, dat geldt voor Hazard. Maar om nou te zeggen dat Hazard vergelijkbaar is met een Messi of een Ronaldo, dat gaat te ver. Het is een fantastische speler, daar niet van. Bovendien past hij goed bij Real Madrid en zal hij ongetwijfeld goed tot zijn recht komen daar, maar Ronaldo doen vergeten wordt een moeilijke zaak.”