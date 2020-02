Hazard kan Clásico vergeten door nieuwe enkelblessure

Hoe lang Hazard uit de roulatie is, gaf Real niet aan. Volgens Spaanse media mist hij in ieder geval de komende duels met Manchester City in de Champions League en El Clásico in La Liga tegen FC Barcelona.



De Belgische international was nog maar net hersteld van een enkelblessure, die hij vorig jaar november opliep tijdens een duel met Paris-Saint Germain in de Champions League. De wedstrijd tegen Levante was pas zijn tweede na die lange periode van blessureleed.



Real Madrid nam Hazard afgelopen zomer voor 100 miljoen euro over van Chelsea.