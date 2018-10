Hazard kampt met rugblessure

De Belgische aanvaller heeft last van een op het oog lichte rugblessure. Trainer Maurizio Sarri heeft hem nog niet afgeschreven voor het competitieduel van zondag met Burnley. Hazard is op dit moment met zeven doelpunten topscorer van de Premier League.



Chelsea heeft de eerste twee groepsduels tegen PAOK en FC Vidi winnend afgesloten. Bate Borisov heeft drie punten minder dan de club uit Londen, die gewend is om zich in de prestigieuze Champions League met ploegen te meten. Sarri liet tijdens een persconferentie doorschemeren dat hij de wedstrijd tegen de bezoekers uit Wit-Rusland wil aangrijpen om enkele spelers rust te geven.