Hazard is het wachten beu: ‘Mijn besluit staat vast’

'Wij zijn dit seizoen nooit een echt team geweest'

12:21 Met een bevende stem vechtend tegen de tranen zegt Mounir El Allouchi dat NAC terecht degradeert. ,,We zijn dit seizoen nooit een team geweest, vorig jaar waren we wel een hechte groep." De middenvelder wrijft met zijn grasprieten besmeurde handen in zijn vochtige ogen. ,,We zijn terug bij af. Dit doet wel iets met me."