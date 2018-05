Haye vervolgt loopbaan bij Lecce

Visser vierde in Rome op 100 horden

21:22 Nadine Visser is vierde geworden op de 100 meter horden bij het gala uit de Diamond League in Rome. Ze finishte in 12,90 en dat was ruim boven haar persoonlijke record van 12,78. Ze was ook langzamer dan haar beste seizoenstijd van 12,81, die ze eerder deze maand in Shanghai liep.