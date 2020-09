Havertz verlaat trainingskamp ‘Mannschaft’ om Chelsea-transfer af te ronden

De 21-jarige Duitser bleef donderdag in Stuttgart de hele wedstrijd op de bank zitten bij de wedstrijd van Duitsland tegen Spanje (1-1). Dat zou uit voorzorg zijn, om geen risico te nemen met zijn transfer naar Chelsea in het vooruitzicht. Bondscoach Joachim Löw gaf Havertz vrijdag toestemming om de overstap af te ronden. De ‘Mannschaft’ speelt zondag weer, dan in Basel tegen Zwitserland.



,,We hadden natuurlijk liever gehad dat Kai zich aan het begin van het nieuwe internationale seizoen volledig op het nationale team had kunnen concentreren”, zegt DFB-directeur Oliver Bierhoff. ,,Maar we zijn ons bewust van het belang voor Bayer Leverkusen en voor Kai, we willen daar verantwoord mee omgaan. Het is ook een eer en erkenning voor het Duitse voetbal dat internationale topclubs onze jonge spelers willen hebben. De toekomst is aan Kai, zowel bij zijn club als in de nationale ploeg.”



Havertz is al enkele jaren de blikvanger bij Leverkusen. Afgelopen seizoen maakte hij twaalf doelpunten in de Bundesliga voor de ploeg van trainer Peter Bosz, het jaar ervoor zeventien. Chelsea trok deze zomer al zo’n 150 miljoen euro uit om Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (RB Leipzig), Ben Chilwell (Leicester City) en de transfervrije verdedigers Thiago Silva (Paris Saint-Germain) en Malang Sarr (Nice) aan te trekken.