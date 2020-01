Hattrick voor Pliskova in Brisbane, Williams uitzinnig na eerste titel in drie jaar

Pliskova was vorig jaar ook al de beste in de Australische stad, nadat ze in 2017 het toernooi voor het eerst had gewonnen. De 27-jarige Tsjechische vierde in Brisbane haar zestiende titel op de WTA Tour. Vorig seizoen won ze vier toernooien. Na haar zege in Brisbane haalde ze toen de halve finales op de Australian Open, waarin Naomi Osaka te sterk was.



Pliskova versloeg de Japanse gisteren in Brisbane in de halve finales, nadat ze in de tweede set een matchpoint had overleefd: 6-7 (10) 7-6 (3) 6-2. Keys haalde de eindstrijd met een zege op de Tsjechische Petra Kvitova (3-6 6-2 6-3).